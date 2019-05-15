Алла Пугачева оказалась недисциплинированным пациентом.
Дочери Примадонны Лизе приходится объяснять певице необходимость водных
процедур.
Алла Пугачева оказалась недисциплинированным пациентом.
Дочери Примадонны Лизе приходится объяснять певице необходимость водных
процедур.
с удовольствием рассказывает подписчикам о
своих детях Лизе и Гарри. На видео, недавно выложенном в Instagram певицы, записана лекция о
пользе солевых ванн, которую прочла пятилетняя девочка непослушной певице.
"Мам, ты сама себе делаешь плохо…соленая вода всегда
вылечивает. Если ты сплаваешь на глубину... то почувствуешь, будто ты уже
совсем здорова", – объяснила матери Лиза.
Поклонники Аллы Пугачевой растаяли от умиления. Комментаторы
заметили, что ребенок-то прав, передает Пятый канал. "Устами младенца глаголет истина",
"Этого чудесного ребенка можно слушать бесконечно!", "Ну, кто,
кроме Лизоньки так подробно может маме объяснить, что правильно, а, что нет?!",
– пишут пользователи. Некоторые подписчики
Пятилетние дети и Максима Галкина всегда находят, чем себя занять. Гарри, по рассказам Галкина, очень хозяйственный – он постоянно что-нибудь строит или ремонтирует. А Лиза любит рассказывать стихи, петь песни, а недавно научилась разговаривать с синичками.
Напомним, недавно отпраздновала 70-летие. Юбилей Примадонна отметила грандиозным концертом в Кремле. 17 апреля состоялось первое за десять лет сольное выступление артистки. Цены на концерт зашкаливали из-за перекупщиков. Тем не менее, в зале Кремля был аншлаг, посмотреть новое шоу Примадонны явились множество именитых гостей.