Алла Пугачева оказалась недисциплинированным пациентом. Дочери Примадонны Лизе приходится объяснять певице необходимость водных процедур.

Алла Пугачева оказалась недисциплинированным пациентом.Дочери Примадонны Лизе приходится объяснять певице необходимость водныхпроцедур.с удовольствием рассказывает подписчикам освоих детях Лизе и Гарри. На видео, недавно выложенном в Instagram певицы, записана лекция опользе солевых ванн, которую прочла пятилетняя девочка непослушной певице."Мам, ты сама себе делаешь плохо…соленая вода всегдавылечивает. Если ты сплаваешь на глубину... то почувствуешь, будто ты ужесовсем здорова", – объяснила матери Лиза.Поклонники Аллы Пугачевой растаяли от умиления. Комментаторызаметили, что ребенок-то прав, передает Пятый канал. "Устами младенца глаголет истина","Этого чудесного ребенка можно слушать бесконечно!", "Ну, кто,кроме Лизоньки так подробно может маме объяснить, что правильно, а, что нет?!",– пишут пользователи. Некоторые подписчикиПятилетние дети и Максима Галкина всегда находят, чем себя занять. Гарри, по рассказам Галкина, очень хозяйственный – он постоянно что-нибудь строит или ремонтирует. А Лиза любит рассказывать стихи, петь песни, а недавно научилась разговаривать с синичками.Напомним, недавно отпраздновала 70-летие. Юбилей Примадонна отметила грандиозным концертом в Кремле. 17 апреля состоялось первое за десять лет сольное выступление артистки. Цены на концерт зашкаливали из-за перекупщиков. Тем не менее, в зале Кремля был аншлаг, посмотреть новое шоу Примадонны явились множество именитых гостей.