Новыми гостями шоу Максима Галкина и Юлии Меньшовой Сегодня вечером стали певец Александр Малинин с супругой Эммой. Они откровенно рассказали о своих отношениях.

Новыми гостями шоу Максима Галкина и Юлии Меньшовой "Сегодня вечером" стали певец Александр Малинин с супругой Эммой. Они откровенно рассказали о своих отношениях.Александр и Эмма Малинины вместе почти 30 лет. Ведущий Максим Галкин высказал уверенность, что супруга стала для артиста руководителем. "А я ее называю: "Мое руководство", – подтвердил слова шоумена исполнитель. "А что, жены не должны?!" – немедленно отреагировала Эмма Малинина. Максим Галкин нашелся с ответом: "Ну, по-разному бывает. Есть жены домоседки, которые сидят дома, ждут и вообще не вмешиваются". Эмма Малинина не растерялась: "А я жду, я сижу дома… Я нигде не тусуюсь! За 28 лет никто не может меня упрекнуть в том, что бы я сидела и где-то пила шампанское без своего мужа".Максим Галкин решил вывести пару на откровенность и начал с себя. Он признался, что всегда был подкаблучником в отношениях со своей супругой Аллой Пугачевой. Причем, подчеркнул шоумен, он никогда этого обстоятельства не скрывал. "Ты тоже подкаблучник или скрываешь?" – обратился к Александру Малинину .Певец предпочел не отвечать прямо на вопрос ведущего. рассказал о том, как однажды сболтнул лишнего, в результате чего поплатился. "Мы в последнее время даже не озвучиваем это слово… Потому что я один раз пошутил, вот как ты сейчас, а потом на меня столько свалилось… Мы с тобой, Макс, подкаблучники, но это же не значит, что нами можно помыкать… Главное – сделать приятное любимой женщине", – цитирует исполнителя .