В матче 29-го тура российской премьер-лиги Спартак на выезде сыграет с Крыльями Советов. Красно-белые на одном из полей Открытие Арены в Москве провели полуторачасовое тренировочное занятие.

В матче 29-го тура российской премьер-лиги "Спартак" на выезде сыграет с "Крыльями Советов". "Красно-белые" на одном из полей "Открытие Арены" в Москве провели полуторачасовое тренировочное занятие.Как сообщает пресс-служба "Спартака", в общей группе команды работали голкипер Александр Селихов, который восстановился после перелома пальца руки, и полузащитник Александр Ломовицкий, пропустивший последний матч против «Уфы» из-за последствий сотрясения мозга.Напомним, "Спартак" с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Крылья" расположились на 13-й строчке, имея в активе 28 очков. Матч состоится в субботу, 18 мая и пройдет на поле "Космос Арены" в Самаре, начало – в 19:00 по московскому времени.