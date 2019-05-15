Разбирательства между семьей Жанны Фриске и благотворительной организацией Русфонд, собравшей деньги на лечение певицы, приняли новый оборот. Выяснилось, что родственники покойной артистки продали имущество, чтобы расплатиться с фондом.

Разбирательства между семьей Жанны Фриске и благотворительной организацией "Русфонд", собравшей деньги на лечение певицы, приняли новый оборот. Выяснилось, что родственники покойной артистки продали имущество, чтобы расплатиться с фондом.От семьи Жанны Фриске "Русфонд" получил около восьми миллионов рублей из 21,6 миллионов, причитающихся благотворительной организации. Если быть точнее – то 7,98 миллионов рублей. Об этом рассказали журналистам в фонде. "Только что нам стало известно, что на счет "Русфонда" поступило семь миллионов 980 тысяч рублей от реализации имущества, доставшегося по наследству родственникам Жанны Фриске. Это первая часть долга из общей суммы в 21,6 миллионов рублей, которые по решению суда наследники певицы должны вернуть фонду", – цитирует представителя "Русфонда" .На этом разбирательства с семьей покойной Жанны Фриске не заканчиваются. По словам человека, представляющего интересы благотворительной организации, ожидается возврат полной суммы. Эти денежные средства "Русфонд" направит на лечение детей, страдающих злокачественными опухолями головного мозга.Также в фонде уточнили, что благотворители, участвующие в помощи с января по март 2014 года, желающие вернуть свои средства, могут обратиться в в течение двух недель. Напомним, благотворительная организация собирала средства на лечение Жанны Фриске, сумма набралась внушительная. После смерти артистки выяснилось, что не использовали 21 миллион рублей. Однако эти деньги были сняты со счета матерью Жанны буквально перед смертью певицы. "Русфонд" потребовал объяснений и возврата средств. Семья Фриске не смогла документально отчитаться о том, куда ушли деньги, и организация подала в суд. В 2017 году суд постановил, что деньги должны вернуть наследники певицы – родители и ее малолетний сын Платон.