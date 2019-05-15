Звезда фильма Легенда № 17 Тимур Ефременков вляпался в историю. Некая Валерия Лукашенко заявляет, что родила от него дочь. В студии Дмитрия Шепелева На самом деле были расставлены все точки над i.

Звезда фильма "Легенда № 17" Тимур Ефременков вляпался висторию. Некая Валерия Лукашенко заявляет, что родила от него дочь. В студииДмитрия Шепелева "На самом деле" были расставлены все точки над i.Валерия Лукашенко рассказала, что познакомилась с актером в2012 году. Со звездой российского кино она встречалась четыре месяца, послеречь зашла о свадьбе. Торжество было подготовлено, приехали гости, но в ЗАГС ТимурЕфременков так и не явился.Более того, в студии "На самом деле" Первого канала девушкарассказала, что артист в этот же день женился на другой – Юлии Кириенко,которая сейчас является ведущей скандального реалити "Дом-2" и значится уже подфамилией Ефременкова. Ситуацию осложнила неожиданная беременность Валерии Лукашенко.Девушка затаила обиду на артиста. Однако теперь, спустя годы, она хочетпознакомить дочь Настю с Тимуром, поэтому и пришла на ток-шоу "На самом деле".Артист обрадовался вести о возможной наследнице, однакопопросил провести ДНК-экспертизу. "Я был рад, если бы это было правдой", —поделился Ефременков в студии .Актер опроверг слова Валерии о их якобы серьезных отношениях.По словам Тимура, это была мимолетная связь, он видит ее второй раз в жизни. Послевыяснилось, что Лукашенко врет и об отцовстве. Согласно генетической экспертизеТимур Ефременков никак не связан с маленькой Настей.Однако на этом история не завершилась. Оказалось, чтоВалерия не настоящая мать ребенка. Малышку родила ее сестра-близнец. На чистуюводу девушек вывели эксперты программы Валерия Лукашенкопыталась отомстить избраннику за предательство.