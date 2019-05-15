Звезда фильма Легенда № 17 Тимур Ефременков вляпался в
историю. Некая Валерия Лукашенко заявляет, что родила от него дочь. В студии
Дмитрия Шепелева На самом деле были расставлены все точки над i.
Звезда фильма "Легенда № 17" Тимур Ефременков вляпался в
историю. Некая Валерия Лукашенко заявляет, что родила от него дочь. В студии
Дмитрия Шепелева "На самом деле" были расставлены все точки над i.
Валерия Лукашенко рассказала, что познакомилась с актером в
2012 году. Со звездой российского кино она встречалась четыре месяца, после
речь зашла о свадьбе. Торжество было подготовлено, приехали гости, но в ЗАГС Тимур
Ефременков так и не явился.
Более того, в студии "На самом деле" Первого канала девушка
рассказала, что артист в этот же день женился на другой – Юлии Кириенко,
которая сейчас является ведущей скандального реалити "Дом-2" и значится уже под
фамилией Ефременкова. Ситуацию осложнила неожиданная беременность Валерии Лукашенко.
Девушка затаила обиду на артиста. Однако теперь, спустя годы, она хочет
познакомить дочь Настю с Тимуром, поэтому и пришла на ток-шоу "На самом деле".
Артист обрадовался вести о возможной наследнице, однако
попросил провести ДНК-экспертизу. "Я был рад, если бы это было правдой", —
поделился Ефременков в студии .
Актер опроверг слова Валерии о их якобы серьезных отношениях.
По словам Тимура, это была мимолетная связь, он видит ее второй раз в жизни. После
выяснилось, что Лукашенко врет и об отцовстве. Согласно генетической экспертизе
Тимур Ефременков никак не связан с маленькой Настей.
Однако на этом история не завершилась. Оказалось, что
Валерия не настоящая мать ребенка. Малышку родила ее сестра-близнец. На чистую
воду девушек вывели эксперты программы Валерия Лукашенко
пыталась отомстить избраннику за предательство.