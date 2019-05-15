Ибрагим Льянов из Ингушетии летом этого года хочет побить рекорд. Он собирается отжаться восемь тысяч раз за 2,5 часа.

Ибрагим Льянов из Ингушетии летом этого года хочет побить рекорд. Он собирается отжаться восемь тысяч раз за 2,5 часа.Мальчику всего шесть лет, а он уже четко ставит цели. Решение поставить новый рекорд Ибрагим самостоятельно принял год назад.Сначала он попросил своего отца отправить его на борьбу, но в их селе не оказалось ни одной секции. Проблему, к счастью, удалось решить. Вместе с главой семейства он дважды в неделю ездит в соседний поселок, чтобы заниматься в спортклубе. Расстояние им приходится преодолевать не маленькое – более 50 км.Ибрагим тренируется самостоятельно в свободное от учебы время. Мальчик уверенно идет к своей цели и планирует реализовать ее уже этим летом, как сообщает .Напомним, предыдущей рекорд поставил пятилетний Рахим Куриев из Чечни. Малыш отжался от пола 3202 раза.