Ибрагим Льянов из Ингушетии летом этого года хочет побить рекорд. Он собирается отжаться восемь тысяч раз за 2,5 часа.

Ибрагим Льянов из Ингушетии летом этого года хочет побить рекорд. Он собирается отжаться восемь тысяч раз за 2,5 часа.Мальчику всего шесть лет, а он уже четко ставит цели. Побить рекорд Ибрагим решил год назад. Он попросил отца отправить его на борьбу, но в селе не оказалось ни одной секции.Проблему, к счастью, удалось решить. Вместе с главой семейства Ибрагим дважды в неделю ездит в соседний поселок, чтобы заниматься в спортклубе. Расстояние приходится преодолевать немаленькое – более 50 километров.Ибрагим тренируется самостоятельно в свободное от учебы время. Мальчик уверенно идет к своей цели и планирует реализовать ее уже этим летом, сообщает .Напомним, что предыдущий рекорд поставил пятилетний Рахим Куриев из Чечни. Малыш отжался от пола 3202 раза.