Известный юморист не понимает той волны негатива, которая на него обрушилась. Ефим Шифрим пожаловался на травлю в Сети.

Известный юморист не понимает той волны негатива, которая нанего обрушилась. Ефим Шифрим пожаловался на травлю в Сети.Артист дал интервью известному блогеру и журналисту Юрию Дудю.Ефим Шифрин рассказал о нелегкой судьбе своего репрессированного отца."Даже за Люсю я не огребал в беспокойные годы своей юностистолько, сколько дерьма огреб в безмятежные дни своей зрелости за Дудя", -написал комик в личном Instagram-аккаунте. Добавим, что "Люсей" он назвал один из самых известных своихномеров. Именно он в советские годы принес Шифрину известность.Подписчики поддержали юмориста. Звезде написали многоободряющих комментариев. "По моему скромному мнению, этот выпуск лучший у Дудя.А Ваша точка зрения на те события, Ваши воспоминания, высказанные в фильме,очень важны и для нас, зрителей, и для фильма в целом. Большое спасибо Вам!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Всевы по делу сказали и искренне самое главное!!!😉", "Пошли они кчертям собачьим или прямиком к сталину в преисподнюю... я очень жадно смотрелаименно фрагменты с вами. Хоть и знала в основном историю вашей семьи", -писали фанаты Ефима Шифрина.Напомним, комик появился в фильме Юрия Дудя "Колыма. Родинанашего страха". Картина описывает жизнь в сталинских лагерях. Одним изего участников стал. Звезда призналась, что его отец провел на Колыменесколько десятков лет. Юморист уверен, что родителя посадили "ни за что"."Скромный бухгалтер, не состоявший ни в одной партии, всемье из 10 человек был старшим, работал с утра до ночи. 19 августа 1938 годапостучали, а он читал "Боги жаждут" Анатоля Франца, по слепомустечению обстоятельств, все началось в эту ночь. Статья 58, шпионаж в пользуПольши, он слова по-польски не знал", – сказал .