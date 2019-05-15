Известный юморист не понимает той волны негатива, которая на
него обрушилась. Ефим Шифрим пожаловался на травлю в Сети.
Известный юморист не понимает той волны негатива, которая на
него обрушилась. Ефим Шифрим пожаловался на травлю в Сети.
Артист дал интервью известному блогеру и журналисту Юрию Дудю.
Ефим Шифрин рассказал о нелегкой судьбе своего репрессированного отца.
"Даже за Люсю я не огребал в беспокойные годы своей юности
столько, сколько дерьма огреб в безмятежные дни своей зрелости за Дудя", -
написал комик в личном Instagram-аккаунте. Добавим, что "Люсей" он назвал один из самых известных своих
номеров. Именно он в советские годы принес Шифрину известность.
Подписчики поддержали юмориста. Звезде написали много
ободряющих комментариев. "По моему скромному мнению, этот выпуск лучший у Дудя.
А Ваша точка зрения на те события, Ваши воспоминания, высказанные в фильме,
очень важны и для нас, зрителей, и для фильма в целом. Большое спасибо Вам!!
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все
вы по делу сказали и искренне самое главное!!!😉", "Пошли они к
чертям собачьим или прямиком к сталину в преисподнюю... я очень жадно смотрела
именно фрагменты с вами. Хоть и знала в основном историю вашей семьи", -
писали фанаты Ефима Шифрина.
Напомним, комик появился в фильме Юрия Дудя "Колыма. Родина
нашего страха". Картина описывает жизнь в сталинских лагерях. Одним из
его участников стал. Звезда призналась, что его отец провел на Колыме
несколько десятков лет. Юморист уверен, что родителя посадили "ни за что".
"Скромный бухгалтер, не состоявший ни в одной партии, в
семье из 10 человек был старшим, работал с утра до ночи. 19 августа 1938 года
постучали, а он читал "Боги жаждут" Анатоля Франца, по слепому
стечению обстоятельств, все началось в эту ночь. Статья 58, шпионаж в пользу
Польши, он слова по-польски не знал", – сказал .