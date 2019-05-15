Использование дерева позволит сэкономить на строительстве соцобъектов в среднем 15%, говорят эксперты.

До трети новых социальных объектов - школ, детских садов, поликлиник и больниц – в рамках госзаказа будут строить из дерева. Этот вопрос прорабатывает Минпромторг, сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов. Министерство предлагает установить квоту до 30% на использование дерева при строительстве социальных объектов."Пока в количественном отношении использование деревянных конструкций невелико по сравнению с другими строительными материалами. В среднем в России доля деревянного домостроения при возведении соцобъектов составляет около 10%", - сказал Виктор Евтухов, чьи слова приводят "Известия".По мнению экспертов, современные конструкции из дерева безопасны и огнестойки. Кроме этого, использование дерева позволит сэкономить на строительстве соцобъектов в среднем 15%.Помимо этого, в России планируют развивать деревянное домостроение, сейчас тоже разрабатывают специальные программы поддержки этого сектора. К 2025 году Минпромторг планирует достичь роста доли деревянного домостроения также и в жилищном строительстве – до 20%.Ранее директор Zaha Hadid Architects Джим Хеверин в интервью 33Live.RuНедвижимость поделился опытом использования дерева при реализации проектов компании и объяснил почему дерево – это материал будущего.