Ситуация с лесными пожарами в стране постепенно улучшается. В Иркутской области, где еще вчера была наиболее страшная ситуация по России, остался один пожар площадью полторы тысячи гектаров.

Ситуация с лесными пожарами в стране постепенно улучшается. В Иркутской области, где еще вчера была наиболее страшная ситуация по России, остался один пожар площадью полторы тысячи гектаров.Локализовать его планируют уже к вечеру сегодняшнего дня. За сутки там потушили почти 8 тысяч гектаров лесов.А в Хабаровском крае зарегистрировано 14 природных пожаров на площади 495 гектаров. В Забайкалье к сегодняшнему утру — два пожара. Но режим ЧС там сохраняется, сообщает "Россия 24".