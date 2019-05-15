Вышел первый трейлер нового
фильма о Малефисенте. Анджелина Джоли сыграла в нем главную роль.
Вышел первый трейлер нового
фильма о Малефисенте. Анджелина Джоли сыграла в нем главную роль.
Компания Disney выпустила тизер фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Продолжение истории о сказочной злодейке с непростой судьбой выйдет
на экраны в октябре этого года. И вновь в этом образе снялась
Анджелина Джоли.
В трейлере звезда Голливуда выглядит устрашающе:
скелетообразное лицо с рогами, сверкающие зеленые глаза. Зрителям предстоит
снова столкнуться с убийственной силой героини Анджелины Джоли, увидеть много
потрясающих костюмов и спецэффектов, передает телеканал .
Отметим, что в последнее время внешний вид Анджелины
Джоли в реальной жизни вызывает опасения у поклонников. За время изнурительного
бракоразводного процесса с Брэдом Питтом актриса похудела до 42 килограммов.
Пользователи Сети всерьез обеспокоены ее здоровьем.
Несмотря
на проблемы в личной жизни, Анджелина Джоли пытается держаться на плаву. Ранее
стало известно, что скоро артистка приступит к работе над картиной по мотивам
комиксов Marvel под названием "Вечные". Фильм запланирован на 2020
год. сыграет в нем колдунью.
Напомним, брак
голливудских звезд затрещал по швам в сентябре 2016 года. Инициатором развода
стала актриса, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с
мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы с
алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – у лопнуло
терпение. Недавно пара все-таки официально оформила развод.