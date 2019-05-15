Вышел первый трейлер нового фильма о Малефисенте. Анджелина Джоли сыграла в нем главную роль.

Вышел первый трейлер новогофильма о Малефисенте. Анджелина Джоли сыграла в нем главную роль.Компания Disney выпустила тизер фильма "Малефисента: Владычица тьмы".Продолжение истории о сказочной злодейке с непростой судьбой выйдетна экраны в октябре этого года. И вновь в этом образе сняласьАнджелина Джоли.В трейлере звезда Голливуда выглядит устрашающе:скелетообразное лицо с рогами, сверкающие зеленые глаза. Зрителям предстоитснова столкнуться с убийственной силой героини Анджелины Джоли, увидеть многопотрясающих костюмов и спецэффектов, передает телеканал .Отметим, что в последнее время внешний вид АнджелиныДжоли в реальной жизни вызывает опасения у поклонников. За время изнурительногобракоразводного процесса с Брэдом Питтом актриса похудела до 42 килограммов.Пользователи Сети всерьез обеспокоены ее здоровьем.Несмотряна проблемы в личной жизни, Анджелина Джоли пытается держаться на плаву. Ранеестало известно, что скоро артистка приступит к работе над картиной по мотивамкомиксов Marvel под названием "Вечные". Фильм запланирован на 2020год. сыграет в нем колдунью.Напомним, бракголливудских звезд затрещал по швам в сентябре 2016 года. Инициатором разводастала актриса, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" смужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы салкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – у лопнулотерпение. Недавно пара все-таки официально оформила развод.