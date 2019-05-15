В Сети появилось видео, как во время прогулки в детсаду Красноярска на одного ребенка нападают несколько сверстников и бьют его. При этом воспитатель, судя по кадрам, не обращает внимания на происходящее. Следователи проводят проверку этого ЧП.
В Сети появилось видео, как во время прогулки в детсаду Красноярска на одного ребенка нападают несколько сверстников и бьют его.
При этом воспитатель, судя по кадрам, не обращает внимания на происходящее.
После того, как видео разлетелось по соцсетям и СМИ, следователи Красноярского края заявили, что проверяют действия воспитателя, не отреагировавшего на избиение ребенка его сверстниками.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте краевого управления СК РФ.
В некоторых комментариях, однако, пользователи отмечают, что "дракой" это назвать все-таки трудно.