В Сети появилось видео, как во время прогулки в детсаду Красноярска на одного ребенка нападают несколько сверстников и бьют его. При этом воспитатель, судя по кадрам, не обращает внимания на происходящее. Следователи проводят проверку этого ЧП.

В Сети появилось видео, как во время прогулки в детсаду Красноярска на одного ребенка нападают несколько сверстников и бьют его.При этом воспитатель, судя по кадрам, не обращает внимания на происходящее.После того, как видео разлетелось по соцсетям и СМИ, следователи Красноярского края заявили, что проверяют действия воспитателя, не отреагировавшего на избиение ребенка его сверстниками.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте краевого управления СК РФ.В некоторых комментариях, однако, пользователи отмечают, что "дракой" это назвать все-таки трудно.