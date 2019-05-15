Американские СМИ обвинили Иран в атаке на грузовые суда у побережья Объединённых Арабских Эмиратов.

Американские СМИ обвинили Иран в атаке на грузовые суда у побережья Объединённых Арабских Эмиратов.Накануне сообщалось, что четыре танкера получили серьезные повреждения и чудом обошлось без жертв и разлива нефти. США сразу заявили, это дело рук если не самих иранских военных, то подконтрольных им сил.Тегеран по поводу этих выпадов выразил недоумение и первым призвал провести расследование. Особенно в свете агрессивных шагов Вашингтона, который уверяет в том, что не намерен обострять отношения с Ираном, но при этом перебрасывает на Ближний Восток авианосцы и бомбардировщики, передает телеканал "Россия 24".