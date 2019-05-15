Американская телезвезда Ким Кардашьян в ярости из-за
рождения наследника у герцогини Сассекской. Она ревнует поклонников к Меган
Маркл.
Американская телезвезда Ким Кардашьян в ярости из-за
рождения наследника у герцогини Сассекской. Она ревнует поклонников к Меган
Маркл.
Через несколько дней
после того, как у принца Гарри с супругой появился сын, стала мамой в четвертый
раз и Ким Кардашьян. Появление на свет наследника Меган Маркл вывело модель из
себя.
Кардашьян люто возненавидела
малыша, ведь его рождение вызвало большой ажиотаж во всем мире. Из-за этого
роды телезвезды остались в тени. Мировые СМИ появление на свет ребенка Ким просто проигнорировали.
Знакомые
модели отметили, что она словно чувствует себя в тени Меган Маркл, так как
раньше средства массовой информации активно обсуждали рождение у нее детей, а
теперь все внимание сосредоточено на ребенке герцогини. Кардашьян такое
положение вещей совершенно не устраивает, сообщает .
Отметим, что
суррогатная мать родила Ким Кардашьян сына. Дело в том, что после вторых родов
у модели сильно испортилось здоровье, и врачи запретили ей рожать
самой. К услугам суррогатной матери звезда обращалась уже дважды. же рожала самостоятельно.
Напомним, и принц Гарри впервые стали родителями 6 мая. Малыша назвали Арчи. Герцог и герцогиня Сассекские показали своего первенца
журналистам. В Сети быстро распространились фотографии маленького наследника. С
новым членом семьи уже познакомились королева Елизавета II и принц Филипп.