Американская телезвезда Ким Кардашьян в ярости из-за рождения наследника у герцогини Сассекской. Она ревнует поклонников к Меган Маркл.

Американская телезвезда Ким Кардашьян в ярости из-зарождения наследника у герцогини Сассекской. Она ревнует поклонников к МеганМаркл.Через несколько днейпосле того, как у принца Гарри с супругой появился сын, стала мамой в четвертыйраз и Ким Кардашьян. Появление на свет наследника Меган Маркл вывело модель изсебя.Кардашьян люто возненавиделамалыша, ведь его рождение вызвало большой ажиотаж во всем мире. Из-за этогороды телезвезды остались в тени. Мировые СМИ появление на свет ребенка Ким просто проигнорировали.Знакомыемодели отметили, что она словно чувствует себя в тени Меган Маркл, так какраньше средства массовой информации активно обсуждали рождение у нее детей, атеперь все внимание сосредоточено на ребенке герцогини. Кардашьян такоеположение вещей совершенно не устраивает, сообщает .Отметим, чтосуррогатная мать родила Ким Кардашьян сына. Дело в том, что после вторых родову модели сильно испортилось здоровье, и врачи запретили ей рожатьсамой. К услугам суррогатной матери звезда обращалась уже дважды. же рожала самостоятельно.Напомним, и принц Гарри впервые стали родителями 6 мая. Малыша назвали Арчи. Герцог и герцогиня Сассекские показали своего первенцажурналистам. В Сети быстро распространились фотографии маленького наследника. Сновым членом семьи уже познакомились королева Елизавета II и принц Филипп.