Специалисты разбираются в причинах ЧП в Киреевском районе. Там огород одного из местных жителей в буквальном смысле – ушёл под землю. В результате образовалась гигантская яма глубиной в пять этажей. Котлован породил массу легенд о подземных ходах и тайных подкопах времён Золотой орды.

Специалисты разбираются в причинах ЧП в Киреевском районе. Там огород одного из местных жителей в буквальном смысле – ушёл под землю. В результате образовалась гигантская яма глубиной в пять этажей. Котлован породил массу легенд о подземных ходах и тайных подкопах времён Золотой орды.В тоже время специалисты имеют свою точку зрения. Доцент кафедры геоинженерии и кадастра института горного дела и строительства ТулГУ Виктор Чекулаев утверждает, что имеют место два фактора - наличие близко к поверхности карстовых пород и расположение рядом старых шахт, которые в свое время были некорректно закрыты. Это и привело к такому карстовому провалу.Как передает ГТРК "Тула", Фонд геологической информации подтвердил, что данная территория подвержена карстовым провалам. Вместе с тем, министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов сообщил, что согласно мониторингу последних дней размер и конфигурация провала не изменились.