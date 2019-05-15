В Германии пятерых человек нашли застреленными из арбалета. Есть данные, что погибшие были членами клуба любителей Средневековья. И всех убила одна женщина, которая напоследок выстрелила и в себя.

В Германии пятерых человек нашли застреленными из арбалета. Есть данные, что погибшие были членами клуба любителей Средневековья. И всех убила одна женщина, которая напоследок выстрелила и в себя.Полицейский протокол с места преступления в баварском Пассау можно принять за сценарий фильма Альфреда Хичкока: в небольшом городе на юге Германии в гостиничном номере оперативники нашли три тела.На кровати — пронзенные несколькими стрелами мужчина и женщина. Перед смертью они взялись за руки. Стреляли из арбалета в голову, шею и сердце. Рядом тело их 30-летней подруги. И тоже стрела, но только в шею. Иникаких признаков борьбы. Когда начали обыскивать квартиру одной из погибшей в Нижней Саксонии, обнаружили тела еще двух женщин. Такого в этом спокойном регионе никогда не было."Это шокирует! Сначала в Баварии три тела, и теперь здесь два. И главное, что это кто-то, кого вы знаете. Конечно, это шокирует, я должен сказать, что это ненормально. Когда такое происходит в таком маленьком городке, когда у вас есть семья и дети, то вы задумываетесь о том, хотите ли вы по-прежнему жить здесь", — говорят местные жители.Журналисты выяснили, что погибшие были членами клуба любителей Средневековья. Мужчина владел магазином Milites Conductius, в продаже которого имелось всё для перевоплощения в рыцаря: кольчуги, клинки и латы, а желающие могли отточить свой навык боя на мечах. Сам хозяин отрастил длинную белую бороду. Вел себя, как герой из саги в стиле фэнтези. Нанес и татуировки с алхимическими символами.Позже полиция сообщила, что обнаружены два завещания. Их содержание не раскрывают.Основная версия, что убийца — одна из найденных в гостинице женщин. Возможно, что она все сделала по просьбе остальных, но не исключена и любовная драма.А в Германии снова обсуждают введение ограничений на продажу арбалетов. Сейчас их свободно может купить любой совершеннолетний. И вот после смерти пяти человек правила все-таки могут пересмотреть.