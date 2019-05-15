США готовы послать 120 тысяч военных на Ближний Восток из-за конфликта с Ираном, сообщила Нью-Йорк Таймс, но американский президент Дональд Трамп все опровергает.

США готовы послать 120 тысяч военных на Ближний Восток из-за конфликта с Ираном, сообщила "Нью-Йорк Таймс", но американский президент Дональд Трамп все опровергает."Это фальшивка. Могу ли я отдать такой приказ? Могу, абсолютно. Но мы этого не планировали. Надеюсь, нам и не придется этого планировать. Но если мы соберемся, мы отправим гораздо больше войск, чем 120 тысяч. А откуда была эта информация – "Нью-Йорк Таймс"? "Нью-Йорк Таймс — это фейк ньюз", — сказал он.И тем не менее американская ударная группа во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн" уже вошла в акваторию Аденского залива, идет к берегам Ирана. В состав группы также входит ракетный крейсер и три эсминца.В Вашингтоне все это объясняют защитой своих интересов. При этом Испания решила вывести из этой группы свой фрегат. В Мадриде заявили, что не готовы к такому развитию событий. Их даже не предупредили о цели миссии. Вообще, Европа не поддерживает провокаций в адрес Ирана, передает телеканал "Россия 24".