Прощание с журналистом Сергеем Доренко пройдет 17 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище, после чего его тело будет кремировано.

Прощание с журналистом Сергеем Доренко пройдет 17 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище, после чего его тело будет кремировано, передает ТАСС.Как сообщили на радиостанции, полиция дала согласие на выдачу тела Сергея Доренко его вдове для кремации. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты. Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.Запланированная на 12 мая церемония прощания была отменена из-за того, что полиция запретила выдавать тело вдове. На основании заявления дочерей Доренко от первого брака Ксении и Екатерины, утверждавших, что журналист мог быть отравлен, была назначена повторная экспертиза. Эксперты не подтвердили версию об отравлении журналиста.