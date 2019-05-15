Используя служебное положение, злоумышленница перевела денежные средства фирмы на подконтрольный ей счет, после чего распорядилась ими по своему усмотрению...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по району Замоскворечье задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в краже денежных средств в размере более 3 миллионов рублей со счета организации», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию с заявлением обратилась 31-летняя женщина, заместитель генерального директора одной из коммерческих организаций, расположенных на Люсиновской улице. Она сообщила, что в ходе сверки установлен факт хищения денежных средств со счета организации. Материальный ущерб составил более 3 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из аэропортов столицы задержали подозреваемую.Установлено, что злоумышленница работала в вышеуказанной организации бухгалтером. Используя служебное положение, женщина перевела денежные средства фирмы на подконтрольный ей счет, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60