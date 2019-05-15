По данным визовой статистики Европейского союза, стало известно, какие страны чаще всего отказывают и выдают шенгенские визы в Москве. Сложнее всего получить визу в 2018 году было в генеральном консульстве Норвегии — 17,85% отказов.

По данным визовой статистики Европейского союза, стало известно, какие страны чаще всего отказывают и выдают шенгенские визы в Москве.Сложнее всего получить визу в 2018 году было в генеральном консульстве Норвегии — 17,85% отказов. В разы реже отказывали в выдаче визы генконсульства Бельгии (3,35%) и Германии (3,32%).Замыкают топ-5 стран по отказу в выдаче шенгенской визы Нидерланды и Польша — 2,9% и 2,5% соответственно. Такую информацию опубликовала Ассоциация туроператоров России на официальном сайте.За 2018 год больше всего шенгенских виз оформило консульство Испании — 477 319. 92% из них являются многократными.На втором месте посольство Италии с показателем в 454 474 визы. Среди них 98% — многократные.Закрепляет тройку лидеров консульство Франции, которое за 2018 год выдало 366 033 шенгенские визы. Четвертое и пятое места достались Греции и Чехии соответственно.