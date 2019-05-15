Стражи порядка совместно с представителями общественного совета и волонтерами высадили более 1500 саженцев сосны.

В рамках ежегодной акции "Всероссийский день посадки леса" сотрудники ОМВД России по Судогодскому району и представители общественного совета приняли участие в мероприятиях, посвященных проблеме экологии и предупреждению лесных пожаров. Всероссийский день посадки леса – это ежегодный общественно-экологический проект, который позволяет объединить самых разных людей в единой акции, преследующей благородную цель создания новых молодых лесов.Участники мероприятия выступили перед школьниками Андреевского сельского поселения, акцентировав внимание ребят на бережном отношении к лесу, на проблеме сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств. Кроме того, совместными усилиями стражи порядка, общественники, волонтеры, специалисты лесных хозяйств высадили более 1500 саженцев сосны обыкновенной.