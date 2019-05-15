Один рабочий погиб, а его напарник получил ожоги в результате взрыва цистерны из-под бензина. Мощный хлопок попал в объектив камеры наблюдения.

Один рабочий погиб, а его напарник получил ожоги в результате взрыва цистерны из-под бензина, сообщило республиканское управление СКР. Мощный хлопок попал в объектив камеры наблюдения.Трагический случай произошел 12 мая на территории предприятия "Август-Муслюм" в селе Муслюмово, когда 28-летний мужчина проводил сварочные работы емкости объёмом 20 кубометров, которая находилась в кузове КамАЗа. Цистерну разорвало, самого сварщика придавило обломками, на водителе грузовика загорелась одежда, но он успел отбежать в сторону и сбить пламя.Возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда. На этом предприятии уже происходили несчастные случаи с летальным исходом. Последний имел место в ноябре 2018 года — тогда при разгрузке насмерть придавило рабочего.