Анастасия Костенко объявила о том, что стала автолюбителем. Свои слова модель подкрепила фото, на котором сидит за рулем иномарки, и пользователи Сети сделали вывод, что та катается на машине Ольги Бузовой.

Анастасия Костенко объявила о том, что стала автолюбителем. Свои слова модель подкрепила фото, на котором сидит за рулем иномарки, и пользователи Сети сделали вывод, что та катается на машине Ольги Бузовой.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала в Stories фотографию, на которой крупным планом сняла свою руку, лежащую на руле автомобиля известной иностранной марки. "Села за руль спустя год и семь месяцев. Нужно ж было когда-то начать", – подписала кадр Анастасия Костенко.Несмотря на то, что фото сделано очень крупно да и длится меньше минуты, особо наблюдательные пользователи Сети умудрились определить, что у модели автомобиль той же марки, что в свое время дарил Дмитрий Тарасов бывшей жене Ольге Бузовой, когда они состояли в браке. А некоторые и вовсе высказали убеждение, что футболист, забравший у звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" машину после развода, подарил его новой жене.Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов оформили отношения в 2012 году. Пара закатила роскошное торжество, кульминацией которого стал фейерверк, на который молодожены в компании прочих гостей любовались с теплохода. Однако идиллия продлилась недолго. Осенью 2016 года поползли слухи о расставании Ольги и Дмитрия. В декабре, под самый Новый год, стало известно, что Бузова и Тарасов развелись.Впоследствии Ольга, не сдерживая эмоций, в многочисленных интервью давала понять, что Дмитрий просто поставил ее перед фактом. Из-за того, что в свое время они подписали брачный контракт, Бузова буквально осталась без крыши над головой. Футболист также забрал у бывшей жены автомобиль и прочие вещи. А еще она намекнула. что именно Анастасия Костенко стала причиной ее разрушенной личной жизни.Как ни странно, расставание пошло на пользу. Она занялась песенной карьерой, выпустила несколько песен, которые стали настоящими хитами, и отправилась в гастрольный тур. Что касается и , то они поженились в январе 2018 года. А уже летом модель подарила ему дочь Милану.