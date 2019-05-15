YouTube-канал Россия 24 увеличил количество подписчиков еще на миллион всего за 9 месяцев. 8 ноября 2017 года канал стал обладателем золотой кнопки, набрав миллион подписчиков. А спустя 8 месяцев перешагнул рубеж в два миллиона подписчиков. В мае 2019 года канал набрал три миллиона подписчиков.

YouTube-канал "Россия 24" увеличил количество подписчиков еще на миллион всего за 9 месяцев. 8 ноября 2017 года канал стал обладателем "золотой" кнопки, набрав миллион подписчиков. Спустя 8 месяцев, в июле 2018 года, перешагнул рубеж в два миллиона подписчиков. В мае 2019 года канал набрал три миллиона подписчиков. И на сегодняшний день он по праву является самым крупным новостным YouTube-каналом в России.Большая и слаженная команда работает над тем, чтобы все новости мира и России максимально оперативно появлялись на просторах YouTube и были доступны для всех пользователей этой глобальной Сети. На канал "Россия 24" ежедневно загружается более 150 видео, которые всегда держат подписчиков в курсе всех последних событий.На данный момент для просмотра на канале доступно более 140 тысяч видео, количество их просмотров ежемесячно превышает 100 миллионов, а охват канала почти 20 миллионов уникальных пользователей. Всего на канале "Россия 24" в YouTube уже около трех миллиардов просмотров. При этом около миллиарда просмотров набраны за последние 9 месяцев.В мае 2019 года канал "Россия 24" в YouTube по просмотрам в рейтинге среди мировых новостных каналов идет сразу за ABC News и CNN. Перед ними строки рейтинга занимают индийские и тайские каналы. Кроме того, у канала второе место среди не детских русскоязычных каналов всех категорий. Если же учитывать и детские каналы, то канал находится на 32 строчке среди всех русскоязычных каналов.78% подписчиков канала "Россия 24" на YouTube – мужчины. При этом половина из них в возрасте от 25 до 55 лет. 28% предпочитают смотреть видео с канала на компьютере, а 60% пользователей смотрят YouTube канал "Россия 24" с экранов планшетов или смартфонов.Канал интересен не только россиянам. 37% пользователей просматривающих видео из США, Германии, стран СНГ и других. Почти треть из них — с Украины, показывают данные, предоставленные ресурсом Kedoo Analytics.Мы искренне благодарим всех, кто смотрит нас, подписывается на нас и комментирует. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Спасибо, что выбрали нас.