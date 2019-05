В матче первого круга парного турнира в Риме Александр Зверев вместе с братом Мишей в двух сетах проиграли южноафриканцу Рэйвену Клаасену и новозеландцу Майклу Винусу со счетом 6:7 (2:7), 4:6.

Во время одного из розыгрышей Зверев-младший случайно попал мячом в юную болельщицу на трибунах. После этого Александр подошел к девочке, извинился и подарил ей свою повязку.This is the cutest thing you'll see all week...Well played, Sascha ☺️#ibi19 pic.twitter.com/twaSEqLTV9— Tennis TV (@TennisTV) 13 мая 2019 г.