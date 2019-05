Необычным способом выразил свою поддержку президенту США вице-губернатор штата Луизиана Билли Нангессер. На встречу с Дональдом Трампом он надел носки с его портретом. Особенно выделяется на них знаменитая лохматая прическа американского лидера, которую даже можно расчесывать.

Необычным способом выразил свою поддержку президенту США вице-губернатор штата Луизиана Билли Нангессер.На встречу с Дональдом Трампом он надел носки с его портретом. Особенно выделяется на них знаменитая "лохматая" прическа американского лидера. [email protected] is greeted by Lieutenant Governor Billy Nungesser who was wearing "Trump Socks" as he arrives at the Chennault International Airport Lake Charles, LA. pic.twitter.com/DCTGtnz1VO— Doug Mills (@dougmillsnyt) 14 мая 2019 г.Под фотографией, которую Нангессер выложил в сеть, стоит хэштег: "Сделаем носки снова великими", передает "Россия 24".Это — перефразированный лозунг Трампа: "Сделаем Америку снова великой".Похоже, Трампу выбор вице-губернатора понравился: на снимках он одобрительно указывает пальцем на носок.На сайте магазина Amazon такие носки стоят 25 долларов. Причем, "прическу" президента США на носках можно не только расчесывать, но даже делать начес и скреплять заколками, сообщает "Мир 24".Рекламируют же этот товар фразой: "Меняйте стиль президента в соответствии со своим настроением".