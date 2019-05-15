Необычным способом выразил свою поддержку президенту США вице-губернатор штата Луизиана Билли Нангессер. На встречу с Дональдом Трампом он надел носки с его портретом. Особенно выделяется на них знаменитая лохматая прическа американского лидера, которую даже можно расчесывать.
Необычным способом выразил свою поддержку президенту США вице-губернатор штата Луизиана Билли Нангессер.
На встречу с Дональдом Трампом он надел носки с его портретом. Особенно выделяется на них знаменитая "лохматая" прическа американского лидера.[email protected]
is greeted by Lieutenant Governor Billy Nungesser who was wearing "Trump Socks" as he arrives at the Chennault International Airport Lake Charles, LA. pic.twitter.com/DCTGtnz1VO
— Doug Mills (@dougmillsnyt) 14 мая 2019 г.
Под фотографией, которую Нангессер выложил в сеть, стоит хэштег: "Сделаем носки снова великими", передает "Россия 24".
Это — перефразированный лозунг Трампа: "Сделаем Америку снова великой".
Похоже, Трампу выбор вице-губернатора понравился: на снимках он одобрительно указывает пальцем на носок.
На сайте магазина Amazon такие носки стоят 25 долларов. Причем, "прическу" президента США на носках можно не только расчесывать, но даже делать начес и скреплять заколками, сообщает "Мир 24".
Рекламируют же этот товар фразой: "Меняйте стиль президента в соответствии со своим настроением".