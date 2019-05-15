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<a href="https://33live.ru/novosti/15-05-2019-trampa-podderzhali-volosatymi-noskami-s-ego-izobrazheniem.html" target="_blank">Трампа поддержали волосатыми носками с его изображением</a> - Необычным способом выразил свою поддержку президенту США вице-губернатор штата Луизиана Билли Нангессер. На встречу с Дональдом Трампом он надел носки с его портретом. Особенно выделяется на них знаменитая лохматая прическа американского лидера, которую даже можно расчесывать.