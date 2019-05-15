Три человека попали в больницы после митинга против строительства храма Святой Великомученицы Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление здравоохранения. Участники сняли на видео противостояние со стражами порядка.

Три человека попали в больницы после митинга против строительства храма Святой Великомученицы Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление здравоохранения. Участники сняли на видео противостояние со стражами порядка.Во второй день акции были задержаны по меньшей мере 23 человека, всего же в сквере вечером 14 мая собралось несколько сотен человек, которые скандировали "Это наш город!". Противники строительства храма, как и в первый день, сломали строительный забор, но на сей раз еще и утопили его фрагменты в пруду, дабы охрана не могла его быстро восстановить. После полуночи полицейские начали задерживать оставшихся в сквере людей.Ночным событиям предшествовали длительные переговоры в резиденции губернатора, на которых сторонники и противники храма не пришли к согласию. В среду вечером участники несанкционированных митингов обещают вернуться на место строительства.Собор планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Разрушенный в 1930 году храм в честь основательницы города располагался в центральной части Екатеринбурга, но на другом берегу реки, на нынешней площади 1905 года. Сначала его хотели восстановить на площади Труда, но это спровоцировало акции протеста. Затем появился проект храма на насыпном острове, однако жители и в этом случае выступили против.