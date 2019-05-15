Издание поможет без проблем ориентироваться в древнем городе

Издание поможет без проблем ориентироваться в древнем городеВ преддверии летнего туристического сезона для удобства гостей города-музея в автобусах по маршруту «Владимир – Суздаль» повесили карту с главными достопримечательностями. Её разработал Туристский информационный центр Владимирской области при поддержке комитета по туризму обладминистрации.Карта содержит подробную информацию с указанием месторасположения главных мест Суздаля, названий улиц, обозначением объектов общественного питания и основных точек пешеходного маршрута обзорной экскурсии. Текст написан на русском и английском языках.Ежегодно Суздаль посещают более одного миллиона туристов. А это издание поможет им без проблем ориентироваться в древнем городе.