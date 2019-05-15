Открытие движения по мосту в Крым привело к увеличению туристического потока на полуостров на 30%, а сам мост является привлекательным туристическим объектом, сказал министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

Открытие движения по мосту в Крым привело к увеличению туристического потока на полуостров на 30%, а сам мост является привлекательным туристическим объектом, сказал министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко."Год работы моста – это прирост туристического потока в Крым на 30% по 2018 году. Кроме того, мост влияет и на стоимость авиабилетов. С прошлого года приобрести в Крым доступные по цене билеты стало проще", — сказал Волченко в интервью РИА Новости.Он добавил, что с введением в строй моста большой интерес возник к историческим объектам Керчи. Раньше этот город был тупиковым, но уже в 2018 году в Керченском музее-заповеднике побывало около 350 тысяч туристов.Вадим Волченко отметил, что серьезным вызовом будет открытие железнодорожной части моста, а оно запланировано на декабрь 2019 года.Длина Крымского моста — 19 километров. Его автомобильная часть открыта в мае 2018 года. В прошлом году Крым посетили рекордные 6 миллионов 800 тысяч туристов. Власти полуострова полностью отказались от участия в эксперименте по взиманию курортного сбора.