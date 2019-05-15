Затопленные кафе и магазины, вода по пояс на улицах города и настоящие озера во дворах жилых домов — последствия вчерашнего ливня в Воронежской области надолго запомнятся жителям Россоши, пересевшим с автомобилей на лодки.

Затопленные кафе и магазины, вода по пояс на улицах города и настоящие озера во дворах жилых домов — последствия вчерашнего ливня в Воронежской области надолго запомнятся жителям Россоши, пересевшим с автомобилей на лодки.Дождь зарядил вчера, 14 мая, с самого утра с грозой и ураганными порывами ветра. В локомотивном депо молния ударила в электричку. Местные жители попрятались от стихии в своих домах.К вечеру ливень стих, и улицы города превратились в реки, передвигаться по котором можно было вброд, или вплавь: для автомобилей было слишком глубоко — в двигатель попадала вода, и он глох."У нас теперь своя Венеция!" — прокомментировали в сети пользователи местных сообществ многочисленные видео с резиновыми лодками на улицах Россоши.О пострадавших в результате разгула ненастья не сообщается. К настоящему времени ливневая канализация избавила Россошь от большей части выпавшей воды, однако в городе по-прежнему местами остаются глубокие лужи.