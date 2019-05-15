В Уфе 51-летняя женщина купила поддельное свидетельство о заключении брака между ней и скончавшимся мужчиной, после которого осталась недвижимость. Однако когда она вступала в наследство, суд выявил фальшивый документ. В отношении злоумышленницы было возбуждено два уголовных дела.

В Башкирии следователи возбудили сразу два уголовных дела после того, как выяснилось, что 51-летняя жительница Уфы "вышла замуж" за скончавшегося мужчину, чтобы завладеть его квартирой.Уже установлено, что женщина, узнав о смерти незнакомого ей ранее мужчины, и о том, что после него осталась недвижимость, купила поддельное свидетельство о заключении брака между ней и покойным.После этого злоумышленница через своего представителя подала иск в суд, чтобы вступить в наследство.Когда рассматривалось это гражданское дело, суд выявил фальшивый документ, сообщает ГТРК "Башкортостан".Женщина уже полностью признала свою вину. За покушение на мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию доказательств по гражданскому делу ей дали условно 4 года 2 месяца с испытательным сроком на три года.