Кабинет министров Украины запретил поставки определенных групп российских товаров. Также были введены специальные пошлины.

Кабинет министров Украины запретил поставки определенных группроссийских товаров. Также были введены специальные пошлины.В среду, 15 мая Украина ввела новые экономические санкции. Обэтом сообщил на заседании кабмина премьер-министр страны Владимир Гройсман.Речь идет о так называемом эмбарго – запрете на ввозроссийских товаров на территорию Украины. В черный список попали удобрения,сельскохозяйственная продукция, транспорт, цемент и фанера.Кроме того, Киев ввел спецпошлины на продукцию из России.Они вступят в силу с 1 августа.Санкции будут касаться только тех товаров, которые полностьюпроизводятся на Украине либо же могут быть заменены альтернативными поставками.По словам первого вице-премьера Украины Степана Кубива, это должнопредотвратить утечку капиталов в страну-агрессор.Отмечается, что еще одним санкционным шагом против России станетизменение разрешительной системы, связанной с поставками товаров.Напоминаем, что первый раз Украина ввела санкции противРоссии в декабре 2015 года. Был создан перечень товаров, запрещенных к ввозу встрану. 10 апреля 2019 года украинские власти дополнили список.Россия принимает ответные меры, запрещая ввоз отдельныхвидов товаров из Украины. Последний раз список расширился 18 апреля. Также былвведен запрет на экспорт нефти.