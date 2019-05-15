В Туле состоялся ответный матч полуфинала Кубка России между местным Арсеналом и екатеринбургским Уралом. Встреча завершилась вничью – 2:2, однако за счет победы на своем поле в финал турнира пробилась команда Дмитрия Парфенова.

В Туле состоялся ответный матч полуфинала Кубка России между местным "Арсеналом" и екатеринбургским "Уралом". Встреча завершилась вничью –2:2, однако за счет победы на своем поле в финал турнира пробилась команда Дмитрия Парфенова.Гости вышли вперед уже на первой минуте матча, когда Эрик Бикфалви с острого угла пробил вратаря туляков Артура Нигматуллина. Еще до перерыва "Урал" упрочил преимущество в счете. Отман Эль-Кабир не сумел реализовать пенальти, однако первым оказался на отскоке и добил мяч в сетку.На 34-й минуте прямую красную карточку получил автор первого гола екатеринбургского клуба Бикфалви. Румынский форвард умышленно наступил на ногу Зелимхану Бакаеву. Оставшееся время гостям пришлось играть в меньшинстве.Хозяева поля во втором тайме усилили давление на ворота Ярослава Годзюра. И это привело к автоголу Арояна Вараздата на 58-й минуте, срезавшего мяч головой в собственные ворота. Немного погодя "Арсенал" и вовсе сравнял счет усилиями Резиуана Мирзова. Но большего добиться хозяева поля не удалось.Напомним, что первая полуфинальная игра, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась победой "Урала" со счетом 1:0. По сумме двух встреч дальше прошла команда Дмитрия Парфенова.Финал Кубка России состоится 22 мая в Самаре. Соперник "Урала" определится 15 мая чуть позже, когда завершится игра между "Ростовом" и "Локомотивом".