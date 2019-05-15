Противостояние защитников сквера и строителей храма у театра драмы в Екатеринбурге стало предметом шуток. Иван Ургант в программе Вечерний Ургант на Первом канале высмеял инцидент.

Противостояние защитников сквера и строителейхрама у театра драмы в Екатеринбурге стало предметом шуток. Иван Ургантв программе "Вечерний Ургант" на Первом канале высмеял инцидент.Скандальноепроисшествие уже взбудоражило соцсети. Присоединился к обсуждению случившегосяи шоумен, преподнеся его в ироническом ключе на Первом канале.ИванУргант посмеялся над "православными бойцами", охранявшими место стройки,а также предложил компромиссное решение проблемы. Телеведущий кратко пересказалсобытия первого дня противостояния."Важныймомент: как понять, православный перед тобой боец или католический?Православный бьет справа налево…", – цитирует шоумена . Сталопредметом юмора Ивана Урганта и компромиссное решение, о котором ранееговорили власти Екатеринбурга.Пословам шоумена, примирить граждан должен отказ от строительства храмаи снос сквера. "Построим торговый центр. Там можно погулять с детьми,на дорогую сумочку перекреститься", – заявил .Отметим, вечером 14 мая пытавшиесяпомешать строительству храма жители Екатеринбурга после инцидентовс силовиками и попыток сломать ограждение были вытеснены из сквера силамиОМОНа. Ночью на место строительства стали подвозить необходимоеоборудование и технику. В рубрике "Ми-ми-ми" своейпрограммы снова вернулся к этому событию.Он спросил ручногохамелеона: "Что же на самом деле важнее – сквер или храм?".