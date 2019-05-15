Противостояние защитников сквера и строителей
храма у театра драмы в Екатеринбурге стало предметом шуток. Иван Ургант
в программе Вечерний Ургант на Первом канале высмеял инцидент.
Противостояние защитников сквера и строителей
храма у театра драмы в Екатеринбурге стало предметом шуток. Иван Ургант
в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале высмеял инцидент.
Скандальное
происшествие уже взбудоражило соцсети. Присоединился к обсуждению случившегося
и шоумен, преподнеся его в ироническом ключе на Первом канале.
Иван
Ургант посмеялся над "православными бойцами", охранявшими место стройки,
а также предложил компромиссное решение проблемы. Телеведущий кратко пересказал
события первого дня противостояния.
"Важный
момент: как понять, православный перед тобой боец или католический?
Православный бьет справа налево…", – цитирует шоумена . Стало
предметом юмора Ивана Урганта и компромиссное решение, о котором ранее
говорили власти Екатеринбурга.
По
словам шоумена, примирить граждан должен отказ от строительства храма
и снос сквера. "Построим торговый центр. Там можно погулять с детьми,
на дорогую сумочку перекреститься", – заявил .
Отметим, вечером 14 мая пытавшиеся
помешать строительству храма жители Екатеринбурга после инцидентов
с силовиками и попыток сломать ограждение были вытеснены из сквера силами
ОМОНа. Ночью на место строительства стали подвозить необходимое
оборудование и технику. В рубрике "Ми-ми-ми" своей
программы снова вернулся к этому событию.
Он спросил ручного
хамелеона: "Что же на самом деле важнее – сквер или храм?".