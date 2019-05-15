ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Образцова Виктора Александровича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Образцова Виктора Александровича, 03.05.1980 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 17 декабря 2018 года.Приметы: на вид 38-40 лет, рост около 176 см, худощавого телосложения, волосы: черные, прямые, короткие, глаза карие.Особые приметы: шрам на правой ноге возле колена примерно 17-20 см и вмятина после операции; шрам от аппендицита.Одежда: рубашка синего цвета, куртка черная.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29