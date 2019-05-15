По факту гибели четырнадцатилетней ученицы архангельской гимназии возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Поморье со ссылкой на Следственный комитет по Архангельской области.

По факту гибели четырнадцатилетней ученицы архангельской гимназии возбудили уголовное дело. Об этом сообщает "Поморье" со ссылкой на Следственный комитет по Архангельской области. Напомним, школьница почувствовала недомогание во время пробежки на уроке физкультуры, проходившем на набережной Северной Двины. При госпитализации ребенок скончался.В настоящий момент стало известно, что девочка наблюдалась в больнице из-за имеющегося заболевания, однако освобождения от физической нагрузки она не получала. По данному факту начата проверка. В рамках расследования правоохранителям предстоит дать правовую оценку действиям врачей.