В обладминистрации сомневаются, что он сможет оперативно встроиться в работу

В обладминистрации сомневаются, что он сможет оперативно встроиться в работуАдминистрация Владимирской области уважает решение суда. Как сообщают в Белом доме, если есть решение – Александр Романенко выйдет на работу ту должность, что занимал ранее. Приступить к работе он должен с 15 мая.По информации пресс-службы обладминистрации, за время отсутствия Александра Романенко в работе департамента многое изменилось: появились новые процессы, новые задачи и механизмы их реализации, изменился стиль работы в целом.«Сможет ли Александр Романенко оперативно встроиться в работу – вопрос непраздный. Нельзя не принимать во внимание и эмоциональный фон всей сложившейся ситуации: все помнят выступления и высказывания директора департамента дорожного хозяйства, его отношение к Владимиру Сипягину и его команде, в которую он снова вернулся», - размышляют в Белом домеРаботу дорожно-транспортного комплекса Владимирской области в рамках полномочий администрации региона в любом случае обеспечат на должном уровне.