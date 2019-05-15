В жилом районе Гамбурга обнаружена бомба весом 500 килограмм времен Второй мировой войны. В связи с операцией по ее обезвреживанию эвакуированы 26 тысяч человек. Снаряд американского производства был обнаружен во время экскаваторных работ в районе Хаймфельд.

В жилом районе Гамбурга обнаружена бомба весом 500 килограмм времен Второй мировой войны. В связи с операцией по ее обезвреживанию эвакуированы 26 тысяч человек.Снаряд американского производства был обнаружен во время экскаваторных работ в районе Хаймфельд. Об этом сообщает телекомпания Humburg 1 со ссылкой на заявление представителя пожарной службы города.Бомба имеет частичные повреждения и должна быть обезврежена на месте. Представитель пожарной службы уточнил, что создана зона оцепления радиусом 500 метров и зона предупреждения. В первой находятся около семи тысяч человек, во второй — около девятнадцати тысяч. Для людей организованы эвакуационные центры.Авиационная бомба может быть обезврежена к 19:00 по местному времени (в 20:00 по московскому). В районе обнаружения взрывоопасной находки приостановлено движение.