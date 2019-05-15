Сейчас основные меры поддержки направлены на потребителей, в то время как застройщики также нуждаются в развитии, считают парламентарии.

Правительство могло бы субсидировать ставки по кредитам для застройщиков, которые с 1 июля перейдут на работу по эскроу-счетам. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев."Мы сейчас переходим на новую модель финансирования эскроу–счета. И сейчас рассматриваются только вопросы субсидирования процентной ставки по ипотеке, когда мы говорим о поддержке тех или иных сегментов потребителей. Нам нужно поддерживать и застройщиков. Почему бы часть этих средств, которые направляются на субсидирование ипотечных ставок, не направить на субсидирование и выравнивание ставок по проектному финансированию? Это дало бы возможность создавать более качественный и гарантированный продукт с точки зрения ценообразования", - сказал Николай Николаев на парламентских слушаниях по ипотечному кредитованию в Госдуме.Он подчеркнул, что сейчас основные меры поддержки направлены на потребителей, в то время как застройщики также нуждаются в развитии. По его мнению, необходимо совместно с ЦБ предпринять усилия для того, чтобы эксроу-счета заработали для снижения процентной ставки и повышения доступности жилья.Например, банк выдает ипотеку гражданину и получает с этого, условные 10% дохода, эти же деньги направляются застройщику в виде проектного финансирования и там еще получается 10% дохода. "С одной и той ж суммы, которая находится в банке, получается два дохода в размере 10%. Можно же эту ставку ополовинить? Банки не могут это сейчас сделать в связи с регулированием. Регулятор рассматривает каждую операцию как отдельно взятую и не связанную между собой. Комплексно проработать этот момент исключительно важно", - заявил Николай Николаев.С 1 июля в России меняется схема долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков. Застройщики, которые попадут под критерии Минстроя, смогут достраивать жильё по старым правилам – без эскроу.