На Лазурном берегу состоялась торжественная церемония открытия 72-го Международного Каннского кинофестиваля.

На Лазурном берегу состоялась торжественная церемония открытия 72-го Международного Каннского кинофестиваля.По красной дорожке прошли звезды мирового кинематографа и жюри, президент которого в этом году — мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, передает РИА Новости.На пресс-конференции режиссер признался, что впервые стал президентом жюри, и пока не знает, "как со всем этим разбираться", но пообещал, что жюри будет "руководствоваться тем, что подскажет сердце"."Я не хочу судить фильмы, такая формулировка мне не нравится. Я хочу на них реагировать".Вместе с прославленным режиссером в этом году "реагировать" на фильмы будут американская актриса Эль Фаннинг, итальянский режиссер Аличе Рорвахер, греческий режиссер Йоргос Лантимос, польский режиссер Павел Павликовский и другие.В конкурсную программу фестиваля в этом году вошла 21 картина, среди которых новые фильмы Педро Альмодовара, Терренса Малика, Квентина Тарантино и многих других.Здесь же свою зомби-комедию "Мертвые не умирают" представит американец Джим Дармуш. Она и открывает кинофестиваль.На красную дорожку вышли актеры фильма — Билл Мюррей, Адам Драйвер, актрисы Тильда Суинтон и Хлоя Севиньи, а также певица Селена Гомес, которая сыграла в картине одну из ролей.Международный Каннский кинофестиваль​​​ — один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А. Он ежегодно проходит в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канны.