В районе Капотня на Юго-Востоке столицы реализуется крупнейший проект благоустройства в рамках масштабной программы Мой район, которая стартовала в Москве этой весной. Об этом на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте и Twitter написал мэр Сергей Собянин.

В районе Капотня на Юго-Востоке столицы реализуется крупнейший проект благоустройства в рамках масштабной программы "Мой район", которая стартовала в Москве этой весной. Об этом на своих страницах в социальных сетях и написал мэр Сергей Собянин.По его словам, в этом году работы по благоустройству выйдутза пределы исторического центра. "По программе "Мой район" планируемпривести в порядок больше 200 парков, улиц, бульваров и знаковых мест во всехокругах Москвы", – отметил столичный градоначальник.Крупнейший проект благоустройства в 2019 году – районКапотня. Мэр подчеркнул, что здесь появится уютный парк, детские площадки,велодорожки и парковочные места. Кроме того, городские власти проконтролируют,чтобы расположенный в этом районе нефтеперерабатывающий завод снижал вредныевыбросы."А еще через несколько лет в Капотне начнется программареновации пятиэтажек", – подчеркнул Собянин.Проект благоустройства Капотни градоначальник ранее обсуждалс местными жителями. По его словам, это новый опыт для городских властей."Мы много делали дворов, сквериков, но чтобы взять итак вот всю территорию покрыть – огромный проект, такого вообще не было", -сказал мэр Москвы.Благоустройство района охватит набережную Москвы-рекипротяженностью более двух километров, улицу Капотня, а также несколькопроездов. Общая площадь проекта – 136 гектаров.Самые масштабные работы будут проведены на берегу реки. Тампоявится набережная для пешеходов и парк, который станет продолжением парк850-летия Москвы в соседнем районе Марьино. Заболоченные места очистят отмусора, у реки появятся водолюбивые растения, к которым проложат экологическуютропу длиной 900 метров.В рамках благоустройства будут заменены опоры освещения,установлены скамейки и урны, а также навигационные и информационные стелы. Длямладших возрастов появятся современные детские площадки, для любителейактивного образа жизни – спортивные зоны с тренажерами, настольным теннисом,волейбольными площадками.Кроме того, для жителей Капотни будут созданы зоны дляпикника, появится площадка для проведения культурно-массовых мероприятий. Такжебудут высажены деревья и кустарники, разбиты цветники и газоны.В жилой зоне района запланирована расширение тротуаров дляудобства пешеходов. На маршрутах городского транспорта появятся остановочныепавильоны нового образца. Не забудут и о велосипедистах: для них расширят сетьвелодорожек.Благоустройство ждет и территорию у Заводского пруда. Тамприведут в порядок зону отдыха с кафе. Как отмечают в пресс-службе столичноймэрии, благоустройство Капотни завершится в конце августа.Создание качественной городской среды – один из приоритетовстоличных властей. За прошедшие восемь лет было благоустроено 350 проспектов,улиц, бульваров и других общественных пространств. В текущем году основныеработы развернутся в рамках масштабной программы "Мой район": впорядок приведут 4,5 тысячи дворов и более 200 парков и других объектов.Так, благоустройство ждет парк Дружбы на севереМосквы, территорию у реки Яуза на северо-востоке столицы, сквер у улицыЛухмановская в Косино-Ухтомском и другие объекты. Также в порядок приведутОвчинниковскую и Озерковскую набережные в историческом районе Замоскворечье.