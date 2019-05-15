Версия об отравлении журналиста Сергея Доренко не находит подтверждения, смерть наступила от естественных причин. Эксперты не нашли отравляющих веществ в крови Доренко, скончавшегося 9 мая.

В крови журналиста Сергея Доренко не нашли отравляющих веществ и наркотиков.Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования, эксперты не подтвердили версию об отравлении Доренко. Приоритетной версией смерти остаются естественные причины."Медики не изменили своей позиции. Причина смерти — разрыв аневризмы аорты", — сказал источник.В свою очередь генеральный директор "Говорит Москва" Владимир Мамонтов сообщил, что никаких официальных документов от полиции пока не поступало. Если результаты экспертизы поступят в ближайшее время, родственники могут провести прощание с Доренко уже 17 мая.Сергей Доренко умер вечером 9 мая: ему стало плохо, когда он ехал на мотоцикле по Садовому кольцу в районе Земляного Вала, он потерял управление и упал. Журналисту было 59 лет.Прощание и похороны должны были состояться 12 мая. Однако дочери Доренко от первого брака заявили, что их отец мог быть отравлен. Поэтому тело отказались выдавать вдове и отправили на повторную судебно-медицинскую экспертизу.