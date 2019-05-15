Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2019 пройдет в Минске с 15 по 18 мая. В девятый раз в белорусской столице будут представлены новейшие разработки оборонной промышленности Белоруссии и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2019 пройдет в Минске с 15 по 18 мая. В девятый раз в белорусской столице будут представлены новейшие разработки оборонной промышленности Белоруссии и стран ближнего и дальнего зарубежья.Экспозиция разместится на площадях спорткомплекса "Минск-Арена" и рядом расположенной площадке​​​. Свою продукцию покажут около 170 организаций из десяти государств из Азербайджана, Белоруссии, Германии, Италии, Казахстана, Китая, Польши, России, Сербии и ЮАР (последние две страны участвуют впервые).На стенде Рособоронэкспорта покажут более 220 образцов продукции военного назначения: танки, боевые машины поддержки танков, зенитные ракетные комплексы, модель учебно-боевого самолета, артиллерийские снаряды нового поколения, системы радиолокации, боевые тренажеры и многое другое, сообщает РИА Новости.