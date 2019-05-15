Через год творческая улица заработает в полную силу/

Через год в Новой Москве появится креативная улица, на которой расположатся музыкальные, спортивные и образовательные центры, коворкинги, антикафе, рассказал руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.Творческое пространство появится в ЖК "Испанские кварталы" (ГК "А101"), оно будет создано для творческой самореализации новоселов. Это будет пешеходная улица, вдоль которой расположатся спортивные и образовательные центры, музыкальный клуб, коворкинги, антикафе и другие интересные объекты. Их общая площадь составит порядка двух тысяч кв. метров. Предполагается создать около 20 объектов."Сейчас девелопер уже ведет переговоры с компаниями, которые могут заинтересоваться эти креативным предложением. Через год творческая улица заработает в полную силу", - сказал Владимир Жидкин, чьи слова приводит пресс-служба.По словам директора по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрия Цветова, эо будет первое место в Новомосковском округе, сфокусированное на передаче знаний и формировании определенного образа жизни. Подобные предприятия никогда не бывают высокорентабельными, но они очень важны для развития города. Для одних людей это шанс открыть то дело, о котором всегда мечталось, для других – повод лишний раз выйти из дома, вести более активную и насыщенную жизнь. Как результат, в локации растет пешеходный трафик и развивается предпринимательство, а на глобальном уровне территория приобретает дополнительные смыслы и ценность. Свою задачу мы видим в том, чтобы выстроить правильный баланс интересов жителей наших домов и операторов коммерческих помещений.