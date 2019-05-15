Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного явления. Ролик с неопознанным летающим объектом быстро распространился по Сети.

Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного явления. Ролик с неопознанным летающим объектом быстро распространился по Сети.На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как на парковке возле гостиницы летает некий предмет овальной формы. Предположительно, эти кадры были сняты 11 мая. "НЛО летал в Горелово у гостиницы „Пингвин“ где-то в течение часа", – написал один из пользователей.Ролик вызвал споры среди комментаторов. Пока одни были уверены в том, что в кадре запечатлен летательный аппарат, управляемый инопланетянами, другие настаивали на том, что в ролике нет ничего необычного. "Все, вызывайте экстрасенсов и мастерите шапочки из фольги", "Срочно звоните охотникам за привидениями. Они приедут с пылесосом и всех всосут" – цитирует пользователей "".