Жители деревни Петровское в Раменском районе Подмосковья требуют остановить нескончаемый поток грузовиков, водители которых используют проселочную дорогу для объезда пробок. Тротуаров вдоль дороги нет, поэтому люди с риском для жизни вынуждены лавировать между большегрузами.

Жители деревни Петровское в Раменском районе Подмосковья требуют остановить нескончаемый поток грузовиков, водители которых используют проселочную дорогу для объезда пробок. Несмотря на запрещающие знаки, там ежедневно выстраивается вереница тяжелых машин. Тротуаров вдоль дороги нет, поэтому люди с риском для жизни вынуждены лавировать между большегрузами.- Это невозможно: здесь поток, там поток. Как нам быть? С двойной коляской вообще невозможно пройти по этим камням.Жители деревни Петровское в Раменском районе Подмосковья вынуждены делить дорогу с многотонными фурами. С детьми гуляют здесь же — по проезжей части. Тротуара нет.По этой узкой дороге большегрузы объезжают пробки. Запрещающий дорожный знак будто и не замечают.- Что вы делаете на этой дороге? Здесь же ограничение 8 тонн.- Приехал ждать человека, сейчас поеду.- Штрафа не боитесь?- Боюсь, как не боюсь.- А зачем тогда проехали?- Здесь заказали, всегда здесь стою.Тихая проселочная дорога превратилась в оживленную трассу. По будням здесь гоняют на высокой скорости, а по выходным выстраивается пробка. К загазованности и постоянной пыли местные жители, кажется, уже привыкли.- Дорога однополосная. Чтобы автомобилям разъехаться, они выезжают на обочину. На пешеходов они, естественно, не смотрят, потому что они считают, что они не должны здесь находиться.- Тут не пройти, людям негде ходить. Я не говорю о машинах — они нагло едут, задевают зеркалами, потом нас обвиняют: что вы по нашей дороге ходите. Ну а где нам, людям, еще ходить? Прохода вообще нет.Протяженность этой дороги полтора километра. "Лежачих полицейских" всего два, да и то только в конце улицы. Их установила администрация на своем, муниципальном участке дороги, а это всего 300 метров."У жителей было недовольство. Мы в конце 2017 года выполнили работы по асфальтированию, установили два ИДН, установили знаки для предотвращения развития высокой скорости", — рассказывает Дмитрий Соколов, директор МБУ "Раменские автомобильные дороги".Большую часть дороги обслуживает "Мосавтодор". Именно на этом участке жители уже несколько лет просят обустроить тротуар и установить "лежачих полицейских".- Сшибло машиной ребенка. Вот дети идут в школу, а мы боимся. Все ходят на остановку. То есть нам никак не миновать этой дороги."Устройство тротуара, если они не попадут в дополнительную программу устройства тротуара (планировалось 1400 метров), тогда будет рассмотрено в планах на 2020 год", — объясняет Сергей Терехов, эксперт дорожного хозяйства ГБУ МО "Мосавтодор".В конце этого года всю дорогу планируют передать муниципалитету. Тогда администрация сможет перевести улицу в жилую зону и дополнительно установить при въезде рамки-ограничители для большегрузов. Местные жители уверены, что только это остановит поток фур.