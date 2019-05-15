Прошло 40 дней, как ушел из жизни главный генерал отечественного кино Алексей Булдаков. Вдова актера Людмила и его брат Леонид не верят в официальную причину его смерти. Съемочная группа Прямого эфира отправилась в Улан-Батор, чтобы попытаться выяснить обстоятельства смерти любимого актера.

Прошло сорок дней, как ушел из жизни главный генерал отечественного кино — народный артист России Алексей Булдаков. Он скоропостижно скончался в Монголии.Официальная причина – ишемическая болезнь, но подробности загадочной смерти актера от всех тщательно скрываются.Вдова актера Людмила и всегда остававшийся в тени брат Булдакова Леонид не верят в официальную причину его смерти.Съемочная группа "Прямого эфира" отправилась в Улан-Батор, чтобы попытаться выяснить обстоятельства смерти любимого актера.Редакция провела собственное расследование и воссоздала по часам полную картину событий последних дней жизни Булдакова.Из Монголии сотрудники программы привезли и отдали на биохимический анализ образцы того, чем угощали артиста в последние дни его жизни, а также поговорили с человеком, который нашел его тело.Гости программы говорили о том, что побудило Алексея Булдакова поехать в Монголию: вспоминали, жаловался ли он на здоровье, а вдова Людмила рассказала о том, каким он был в семейной жизни и даже поделилась особыми секретами их отношений.Результаты биохимического анализа еды и продуктов, которые употреблял актер перед смертью, рассказ свидетеля, который обнаружил тело Булдакова в номере гостиницы, а также тайна его завещания – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".