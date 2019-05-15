Но по пути его поймали полицейские

Но по пути его поймали полицейскиеВ конце апреля этого года в ночное время инспекторы ГИБДД на одной из улиц Собинки остановили автомобиль «ГАЗ» под управлением 21-летнего жителя Ивановской области. По внешним признакам водитель был пьян. Кроме того, полицейские установили, что автомобиль юноше не принадлежит.Выяснилось, что накануне вечером молодой человек, употребив спиртное, отправился в магазин. По пути он увидел автомобиль, дверь которого была не заперта, сел в него и поехал на нём, планируя затем вернуться обратно, однако его задержали правоохранители.Теперь юноше может грозить до 5-ти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.