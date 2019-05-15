21-летний жителя Ивановской области угнал автомобиль, чтобы доехать до магазина.

В конце апреля текущего года в ночное время инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району на одной из улиц районного центра остановили автомобиль «ГАЗ» под управлением 21-летнего жителя Ивановской области. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники полиции установили, что автомобиль не принадлежит водителю.В ходе дальнейшей проверки было установлено, что накануне вечером молодой человек, работник одной из организаций района, употребив спиртное, отправился в магазин. По пути следования он увидел автомобиль, дверь которого была не заперта, проник в транспортное средство и направился на нём в районный центр, планируя затем вернуться обратно, однако был задержан сотрудниками полиции.Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.