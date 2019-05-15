ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщило об эвакуации 60 человек из жилого дома в Хостинском районе Сочи, где произошло возгорание в двух квартирах.

ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщило об эвакуации 60 человек из жилого дома в Хостинском районе Сочи, где произошло возгорание в двух квартирах.Пожар произошел поздно вечером на 4-м этаже многоквартирного дома на улице Видовая. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.Спустя час после сообщения о возгорании удалось полностью потушить огонь. Спасено три человека. Пострадавших и погибших нет, передает ТАСС.В ликвидации пожара участвовали 54 человека личного состава и 16 единиц техники.